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        Öğretim görevlisinin çamaşır makinesine giren yılanı, itfaiye ekibi çıkardı

        VANYüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Gizem Özlü Türk'ün yaşadığı lojmandaki çamaşır makinesine giren yılan, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla çıkartılıp, doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:05
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        Öğretim görevlisinin çamaşır makinesine giren yılanı, itfaiye ekibi çıkardı
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        VANYüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Gizem Özlü Türk'ün yaşadığı lojmandaki çamaşır makinesine giren yılan, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla çıkartılıp, doğaya bırakıldı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan hamile Gizem Özlü Türk'ün yaşadığı lojmana yılan girdi. Yılanı fark eden Özlü Türk, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 1 saat süren çalışmaların ardından çamaşır makinesine giren yılanı yakaladı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        İtfaiye personeli Melik Bülbül, "Erciş İtfaiye Grup Amirliğimize gelen ihbar üzerine meslek yüksekokulu lojmanlarında yaşayan öğretim görevlisi hocamızın evine yılan girmişti. Kurtarma çalışmalarımız sonucunda su yılanı ile karşılaştık. Yılanı yerinde sağlam bir şekilde çıkartıp, doğaya bıraktık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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