Van'da sağanak sele neden oldu; 52 hayvan öldü, 10 ev ile ahır hasar gördü

VAN'ın Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde sağanak, sele neden oldu. Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde 10 ev ve ahır hasar görürken, 52 büyük ve küçükbaş öldü. Özalp ve Başkale ilçelerindeki kırsal mahallelerde ise dereler taşınca bazı evlerin bahçelerini su bastı, tarım alanları zarar gördü.

Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle dün gece meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı. Özalp ilçesinde selden dolayı dereler taşınca bazı evlerin bahçelerini su bastı, tarım alanları da zarar gördü. Selin en çok etkili olduğu Saray'ın Karahisar, Kekikdüzü, Örenburç ile Başkale ilçesi Yurttepe Mahallesi'nin Terazın Mezrası'nda ise ekiplerin çamur temizleme çalışmaları devam ediyor. Saray'a bağlı kırsal Karahisar'da 2 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan öldü, dere kenarındaki 10 ev ve ahır da hasar gördü.