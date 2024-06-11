Van Gölü'nün balıkçıları av yasağında yeni sezona hazırlanıyor

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, üremek için ise tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefallerinin derelere üreme göçü sürerken, av yasağının olduğu bu dönemde balıkçılar, yıpranan teknelerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Balıkçı Ahmet Çıkla, geçen yıllardaki kuraklığa işaret ederek, "Suların çekilmesiyle artık teknelerimizi bile kıyıya yanaştıramaz hale gelmiştik. Önceki yıl bölgedeki barınaklarda derinleştirme ve onarım çalışması başlatıldı. Av yasağı döneminde, teknelerimizi bakıma aldık" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Bölgede yaklaşık 20 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefallerini koruma tedbirleri kapsamında üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. İnci kefalleri bu süre içinde üremek için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara göç ediyor. Göç sırasında inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzmesi, güzel görüntüler oluşturuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bu dönemde bölge turizmine de katkı sağlıyor. Av yasağının olduğu 3 aylık dönemde Vanlı balıkçılar da boş durmuyor. Yıl boyu Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yıpranan balıkçı tekneleri vinçlerle karaya çıkartılıp bakım ve onarımları yapılıyor, ağları kontrolden geçiriliyor. Bakım ve onarımın ardından tekneler yine vinçle suya indiriliyor.