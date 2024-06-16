26 bayramdır dağa kaçırılan kızına kavuşmayı bekliyor

VAN'daevlat nöbeti tutan aileler, bu bayrama da buruk girdi. Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için nöbet tutan annelerden Nazlı Sancar, kızının 13 yaşında kaçırıldığını belirterek, "Benim bayramım yok ki Şerima. Hangi gün gelirsen, o gün benim bayramım olur. Yıllardır senin peşindeyim, senin için gözyaşı döküyorum" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Van'daki aileler, 81'inci haftayı geride bıraktı. Diyarbakır, Muş, Hakkari ve Van'daki evlat nöbetlerinde, şu ana kadar PKK'dan kaçan 52 kişi güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Van'da 13 yıl önce dağ kaçırılan kızı Şerima için DEM Parti il binası önünde diğer ailelerle eylem yapan Nazlı Sancar, bir kez daha 'teslim ol' çağrısında bulundu.