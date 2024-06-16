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        Van'da kayıp olarak aranan çoban arazide uyuyakalıp, yolu şaşırmış

        VAN'ınBahçesaray ilçesinde 2 gün önce büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolan ve arama çalışması başlatılan Yasin Aslan (14), 29 saat sonra kendiliğinden evine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:05
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        Van'da kayıp olarak aranan çoban arazide uyuyakalıp, yolu şaşırmış
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        VAN'ınBahçesaray ilçesinde 2 gün önce büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolan ve arama çalışması başlatılan Yasin Aslan (14), 29 saat sonra kendiliğinden evine döndü. Aslan'ın arazide uyuyakaldığı daha sonra yolu şaşırdığı öğrenildi.

        Bahçesaray ilçesi kırsal Cevizbelen Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan ve 2 gün önce kendisinden haber alınamayan Yasin Aslan için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Arslan'ın bulunması için 20 kişiden oluşan itfaiye ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da katıldı. 15 Haziran'da saat 16.00'dan itibaren kayıp olan Aslan'ın bulunması için hayvanların otlatıldığı yaylada her yer didik didik arandı. Dün saat 19.00'a kadar herhangi bir ize rastlanılmayınca ekipler çalışmalara ara verdi. Arazide uyuyakalan ve daha sonra yol güzergahını şaşırdığı öğrenilen Aslan, dün saat 21.00 sıralarında kendiliğinden evine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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