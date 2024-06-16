Sürüdeki koyunun peşinden 27 koyun daha uçuruma atlayıp öldü

VAN'ın Başkale ilçesinin Koçdağı Mahallesi yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan sürüdeki koyunlardan biri uçuruma atlayınca arkasından gelen 27'si de atladı. Peş peşe 60 metre yükseklikten düşen koyunların hepsi öldü.

Olay, sabah saatlerinde Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koçdağı Mahallesi'ndeki yaylada sarp kayalıklarda meydana geldi. Mahalle sakinlerine ait 600 koyunlu sürü, çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için atladı. Uçuruma düşen koyunun ardından 27 koyun daha atladı. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, kendi hayvanlarını tespit etmeye çalıştı. Mahalle halkı olayı Başkale Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi. Ölen 28 koyunun Bekir Demir ve Ümit Eçeri'ye ait olduğu belirtildi.