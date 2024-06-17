Mor Menekşeler'in Türkiye şampiyonu kriket takımı, milli takım seçmelerine hazırlanıyor

VAN'ınEdremit ilçesinde 10 yıl önce erkek öğrencilerin söylemleri karşısında kurulan ve zamanla spor kulübüne dönüşen Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı, futboldaki başarısını geçen yıl kurulan kriket sporuna da taşıdı. Bu yıl Denizli'de düzenlenen kriket şampiyonasında Mor Menekşeler küçük erkeklerde Türkiye şampiyonu, küçük kızlarda Türkiye üçüncüsü oldu. Mor Menekşeler'in kuran Ali İhsan Özmen (45) "Şimdi milli takım seçmelerine hazırlık yapıyoruz. Bu yönde antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nda oynayan kız öğrencilerin hayatı, beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen sayesinde değişti. Özmen, aileler ile görüşüp kızları okula kazandırdıktan sonra yakınlarını ikna edip, sporcu olmalarını da sağladı. Okula kazandırılan kızlardan oluşan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nın hikayesi, 2013'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesi ile başladı. Erkek öğrencilerin, kızlara yönelik, 'Futbol, erkek işi', 'Kızlar, futboldan ne anlar?' gibi söylemlerine şahit olan Ali İhsan Özmen, 2014'te 'Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nı kurdu. Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı, zamanla spor kulübüne dönüşerek, futbolda gösterdiği başarılarının ardından geçen yıl kurduğu kriket takımıyla da Afyonkarahisar'da düzenlenen kriket şampiyonasına katıldı. Takım, yıldız kızlarda 2'nci, küçük kızlarda Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.

Bu yıl 1-6 Haziran tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen ve 36 okulun katıldığı şampiyonada Mor Menekşeler, küçük erkeklerde Türkiye şampiyonu, küçük kızlarda 34 okul takımı arasında Türkiye üçüncüsü oldu. Takım, şimdi de milli takım seçmelerine katılmak için bir halı sahada antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Okulun beden eğitim öğretmeni Özmen, 2014 yılında erkeklere inat kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nın zamanla kulübe dönüştüğünü belirterek, "Futbolda kızlarımızın gösterdiği başarıdan sonra geçen yıl kriket takımı da kurduk. Daha önce erkek futbol takımını çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardından okul bahçesine geldik. Kız çocuklarımız, bu sevince ortak olmak istedi. Erkeklerin anlamsız tepkileriyle karşılaşınca ben de bir kız takımı kurmaya karar verdim" dedi.

Van Mustafa Cengiz İlk ve Ortaokulu'nda 12 yıldır görev yaptığını anlatan Özmen, "Kriket takımını da geçen yıl kurduk ve kız takımı ile şampiyonaya katılmıştık. Bu yıl erkek takımı da kurduk. 1-6 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada küçük erkeklerde Türkiye şampiyonu, küçük kızlarda ise Türkiye üçüncüsü olduk. Yarışmaya küçük erkeklerde 36, küçük kızlarda ise 34 okul katılmıştı. Büyük bir başarı elde ettik. Kız ve erkek takımlarımızla gurur duyuyoruz. Şimdi milli takım seçmelerine hazırlık yapıyoruz. Bu yönde antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Van Valisi Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Kaymakamlığı ile okul idaremize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HEDEF; MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILMAK

Mor menekşelerin hem futbol hem de küçük erkekler kriket takımında oynayan Mustafa Cengiz Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed İslam İnci, "Ali İhsan Hocamız ve diğer hocalarımızın sayesinde bu sporu öğrendim. Hiç yenilmeden tüm maçları kazanıp, Türkiye şampiyonu olduk. Hedefim, milli takıma girmek ve burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bize emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kriket kız takımında oynayan Mustafa Cengiz Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Nuda Kaya da bu sporun çok zevkli olduğunu söyleyerek, "Milli takıma seçilmek istiyorum. Denizli'de düzenlenen şampiyonada küçük kızlarda Türkiye üçüncüsü olduk. Bizi yetiştiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.