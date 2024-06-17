Kışın çığın altında kalan sulama kanalını açmak için seferber oldular

VAN'da kışın çığın altında kalan Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'ndeki sulama kanalının açılması için mahalle sakinleri seferber oldu. Arazilerine su veremeyen vatandaşlar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle kanalı kapatan çığ kütlelerini açarak su kanalına ulaştı.

Bahçesaray'a 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi ve bağlı Düzbaşı Mezrası'nın sulama ihtiyacını karşılayan sulama kanalı, kışın inen çığın altında kaldı. Havaların ısınmasıyla çığın kapattığı kanaldan mahalleye su gelmeyince, bölgede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çalışma başlattı. Buz kütlelerine dönüşen çığların temizlenmesi için kazma ve küreklerle 3 gündür çalışma yapan vatandaşlar, çığın kapattığı su kanalına ulaştı.