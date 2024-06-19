Van Kedi Villası'nın 'Muhtar'ı 18 yaşında

VAN'ın önemli değerlerinden, gözlerinin biri mavi, diğeri kehribar renkli olan dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nın en yaşlı kedisi 'Muhtar' 18 yaşında. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin ortalama ömürlerinin 13 yıl olduğunu belirterek, diğer kediler gibi merkezde özenle bakılan bu kedinin iyi bakım şartları nedeniyle daha fazla yaşadığını söyledi.

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği merkeze gruplar halinde gelen öğrenciler Van kedilerini yakından görüp sevme imkanı buluyor. Van kedileri için YYÜ Kampüsü'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayırsever bir iş adamı tarafından 6 yıl önce, dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzların ardından merkezin adı 'Van Kedi Villası' olarak değiştirildi. Yılın her mevsiminde Van'a gelen turistlerin ziyaret ettiği merkez, Van turizmine de önemli katkı sunuyor.

Merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmaların büyük bir titizlikle devam ederken, merkezin 18 yaşındaki en yaşlı kedisi 'Muhtar’ ise dikkat çekiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde iyi bakım şartlarından dolayı diğer sokak kedilerine oranla ömürlerinin biraz daha uzun olduğunu belirterek, "Merkezimiz en çok Van kedisinin bulunduğu alandır. Merkezdeki kediler ömrünün sonuna kadar burada bakılıyor. Buranın tabi her zaman en yaşlısı olur. Kedilerin ortalama 13 yıl yaşam süreleri olmalarına rağmen buradaki iyi bakım, beslenmenin güzelliği ve yerindeliği sayesinde çok daha uzun süre yaşayabiliyorlar. O yüzden buradaki kedilerin normal sokaktaki kedilere göre ömürlerinin çok daha uzun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.