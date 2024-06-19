Van'da kayıp 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından bölgedeki akarsuda arama yapıldı. Aramalar sonunda Mehmet Ali Çapur’un kaybolduğu noktaya yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Bahçesaray ilçesinde önceki gün, ailesiyle birlikte yaylaya çıkan Mehmet Ali Çapur, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Van AFAD ekipleri sevk edildi. Çapur için Han ile Sündüz yaylaları mevkisinde arama çalışması başlatıldı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

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