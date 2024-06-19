Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Başkale ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giderken Mehmet Ali Tan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 33 AHR 341 plakalı otomobil, köprüden uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Tan, itfaiyeciler tarafından yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.