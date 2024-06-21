Van Gölü'nde kaybolan Ahmet, 'ROV' cihazı ile aranıyor (2)

HAREKETLİLİKTESPİTİ İÇİN TERMAL KAMERA KULLANILIYOR

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanal’ı arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 30 kişiden oluşan deniz polisi, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 4 dalgıç ekibinin katıldığı arama çalışmalarına, Mobil Radar Timi de destek veriyor. Dün başlayan ve gece boyunca devam eden arama çalışmalarında, Mobil Radar Timi termal kamerayla göl üzerinde tarama yaparak hareketlilik olup olmadığına bakıyor. Yetkililer, şu ana kadar bir bulguya ulaşılmadığını, ancak ekiplerin yoğun çalışmalarını sürdüğünü söyledi.