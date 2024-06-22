Van Gölü'nde kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarında 3'üncü gün

VAN'ın Tuşba ilçesinde 2 gün önce serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanal'ı (22) arama çalışmaları sürüyor. Bugünkü çalışmalarda Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da kullanılacak.

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne perşembe günü saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve sonar cihazı kullanılıyor. Çalışmalarda Mobil Radar Aracı (MORAD) ile göl üzerinde tarama yapılarak hareketlilik olup olmadığına bakılıyor.