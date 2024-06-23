Van Gölü'nde kaybolan Ahmet'i arama çalışmalarına, Samsun'dan gelen ekip de katıldı

VAN'ın Tuşba ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları 40 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da arama çalışmalarında kullanıldı.

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında göle giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbarla bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve sonar cihazı kullanılırken, Mobil Radar Aracı (MORAD) ile göl üzerinde tarama yapılarak hareketlilik olup olmadığı kontrol ediliyor.