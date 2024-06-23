Van'ın mavi bayraklı plajı, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

TÜRKİYE'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Van'ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, bayram tatilinde dolup taştı. Van ve çevre illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

Türkiye'nin en büyük sodalı suyu olan Van Gölü’nün plajları, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla bayram tatilinde dolup taştı. Plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluşurken, yüzme bilmeyen vatandaşlar da sahil kenarında mangal yakıp piknik yaptı.