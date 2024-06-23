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        Van'ın mavi bayraklı plajı, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

        TÜRKİYE'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Van'ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, bayram tatilinde dolup taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:46
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        Van'ın mavi bayraklı plajı, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
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        TÜRKİYE'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Van'ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, bayram tatilinde dolup taştı. Van ve çevre illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

        Türkiye'nin en büyük sodalı suyu olan Van Gölü’nün plajları, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla bayram tatilinde dolup taştı. Plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluşurken, yüzme bilmeyen vatandaşlar da sahil kenarında mangal yakıp piknik yaptı.

        Bodrum'dan Mollakasım Halk Plajı'na geldiğini belirten elektrik mühendisi Alaattin Taş, göl suyu temiz olduğu için Türkiye'nin birçok kentinden insanın burayı tercih ettiğini söyledi. Taş, "Arkadaşlarımla Van'a gezmeye geldik. Burayı hep merak ediyorduk. Geldiğimize çok mutlu olduk. Buranın insanları da çok iyi. Van Gölü bir deniz gibi. Mavi bayraklı Molalkasım Plajı’nın Bodrum'daki plajlarla hiçbir farkı yok. Herkesi buraya bekliyoruz. İyi ki tatil için buraya gelmişiz. Harika bir yer, çok beğendik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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