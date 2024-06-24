Dalgıçlar, Van Gölü'ne 25 metreye kadar dalış yaparak Ahmet'i arıyor

VAN'ın Tuşba ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları, bugün de sürüyor. Ekipler göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yürütürken, dalgıçlar da 25 metre derinliğe kadar dalış yapıp, destek veriyor.

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında göle giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yürütürken, dalgıçlar da 25 metre derinliğe kadar dalışlar yapıyor.