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        Dalgıçlar, Van Gölü'ne 25 metreye kadar dalış yaparak Ahmet'i arıyor

        VAN'ın Tuşba ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları, bugün de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:45
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        Dalgıçlar, Van Gölü'ne 25 metreye kadar dalış yaparak Ahmet'i arıyor
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları, bugün de sürüyor. Ekipler göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yürütürken, dalgıçlar da 25 metre derinliğe kadar dalış yapıp, destek veriyor.

        Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında göle giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yürütürken, dalgıçlar da 25 metre derinliğe kadar dalışlar yapıyor.

        40 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

        Yaklaşık 40 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve sonar cihazı kullanılırken, Mobil Radar Aracı (MORAD) ile göl üzerinde tarama yapılarak hareketlilik olup olmadığı kontrol ediliyor. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihaz da 2 gündür çalışmalarda kullanılıyor. 5'inci güne giren arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmazken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın dalgıç ekibi, gölün 25 metre derinliğine kadar dalış yaptı. Dalışlar ayrıca su altı kamerasına kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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