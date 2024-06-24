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        Van'da yıldırım düştü; sürüdeki 23 koyun öldü

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yağış sonrası yaylaya yıldırım düştü, 23 koyun öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:00
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        Van'da yıldırım düştü; sürüdeki 23 koyun öldü
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yağış sonrası yaylaya yıldırım düştü, 23 koyun öldü.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Arvas Mahallesi Sakız mezrası yaylasında meydana geldi. Yaylada etkili olan yağmur sonrası çobanların koyun otlattığı araziye yıldırım düştü, sürüdeki 23 koyun öldü. İhbarla bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölen koyunların arazide açılacak çukurlara gömüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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