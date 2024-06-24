Van'da yıldırım düştü; sürüdeki 23 koyun öldü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Arvas Mahallesi Sakız mezrası yaylasında meydana geldi. Yaylada etkili olan yağmur sonrası çobanların koyun otlattığı araziye yıldırım düştü, sürüdeki 23 koyun öldü. İhbarla bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölen koyunların arazide açılacak çukurlara gömüleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.