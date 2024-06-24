Lunaparkta salıncakta emniyet kemeri açılan çocuk düşme tehlikesi geçirdi

Edremit’te parkta adrenalin yaşamak için salıncağa binen erkek çocuğun emniyet kemeri bilinmeyen nedenle açıldı. Düşme tehlikesi geçiren çocuk, önündeki kız çocuğu tutundu. Durumu fark eden görevliler, salıncağı durdurup çocuğu düşmekten kurtardı. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

VAN'ın Edremit ilçesinde lunaparkta bindiği salıncakta emniyet kemeri açılınca düşme tehlikesi geçiren çocuk, önündeki kız çocuğuna tutundu. Olayı fark eden görevliler salıncağı durdururken, o anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı.

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