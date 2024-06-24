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        Lunaparkta salıncakta emniyet kemeri açılan çocuk düşme tehlikesi geçirdi

        VAN'ın Edremit ilçesinde lunaparkta bindiği salıncakta emniyet kemeri açılınca düşme tehlikesi geçiren çocuk, önündeki kız çocuğuna tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:25
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        Lunaparkta salıncakta emniyet kemeri açılan çocuk düşme tehlikesi geçirdi
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        VAN'ın Edremit ilçesinde lunaparkta bindiği salıncakta emniyet kemeri açılınca düşme tehlikesi geçiren çocuk, önündeki kız çocuğuna tutundu. Olayı fark eden görevliler salıncağı durdururken, o anlar cep telefon kamerasıyla kayda alındı.

        Edremit’te parkta adrenalin yaşamak için salıncağa binen erkek çocuğun emniyet kemeri bilinmeyen nedenle açıldı. Düşme tehlikesi geçiren çocuk, önündeki kız çocuğu tutundu. Durumu fark eden görevliler, salıncağı durdurup çocuğu düşmekten kurtardı. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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