Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu

VAN'ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinin kırsal mahallelerinde sağanak yağış, sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evler ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi ekip, selin vurduğu mahallelerde çalışma başlattı.

Başkale ilçesinin Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye'nin Adaklı ve Saray'ın Karahisar ile Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evler ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu, mahalle yolları sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü. Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle selin vurduğu mahallelere yönlendirildi. Selin vurduğu mahallelerde 3 loder, 1 ekskavatör, 3 greyder, 2 hidromek, vidanjör ve basınç aracı ile çalışma başlatılırken, Su ve Kanalizasyon (VASKİ) ekipleri de su basan evlerde vatandaşlara yardım etti.