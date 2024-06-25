Van'da haziran ayında karla mücadele çalışması

VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Sıcaklı Mahallesi Tüzek mezrasında yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyen ekipler, kapalı olan yayla yolunu ulaşıma açtı.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, Van’ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kent merkezine yaklaşık 135 kilometre uzaklıktaki Gürpınar ilçesindeki 3 bin rakımlı Sıcaklı Mahallesi Tüzek mezrasında yayla yolunda karla mücadele çalışması yaptı. 2 iş makinesi ve 4 personel ile Hakkari sınırına yakın bölgede yürütülen çalışmalar tamamlanırken, yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyen ekipler, kapalı olan son yayla yolunu ulaşıma açtı.