Lastik botla Van Gölü'ne açılan 4 kişiden haber alınamıyor

BURSA'dan Kurban Bayramı için memleketleri Van'ın Erciş ilçesine yakınlarını ziyaretine gelen ve lastik botla Van Gölüne açılan 4 kişiden haber alınamıyor. Jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri karadan el fenerleriyle, Sahil Güvenlik ekipleri de göl üzerinde gece görüşlü dron ve termal kameralarla arama çalışması başlatırken, kaybolan kişilerin lastik botta fotoğraf çekilip, yakınlarına gönderdikleri belirtildi.

Bursa'dan memleketleri Van'ın Erciş ilçesine Kurban Bayramında yakınlarını ziyaretine gelen Güleser (70), oğlu Selim (45), gelini Süheyla Koç (35) ile yakınları İshak Sancak, saat 18.00 sıralarında ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağ Sahilinde lastik bota binip Van Gölü'ne açıldı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle gözden kaybolan 4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 kişinin lastik bota bindiği Van Gölü sahilinin kıyı kesiminde el fenerleri yardımıyla çalışma yaparken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de teknelerle göl üzerinde kaybolan kişilere ulaşmak için gece görüşlü dron ve termal kamera yardımıyla arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınlarının umutlu bekleyişleri ise sürüyor.