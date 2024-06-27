Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi, gece görüşlü dronla bulundu

        VAN Gölü'ne lastik botla açılıp kaybolan Güleser Koç (70) ile oğlu Selim Koç (45), gelini Süheyla Koç (35) ve yakınları İshak Sancak'ın yeri, gece görüşlü dron ve termal kamerayla belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi, gece görüşlü dronla bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN Gölü'ne lastik botla açılıp kaybolan Güleser Koç (70) ile oğlu Selim Koç (45), gelini Süheyla Koç (35) ve yakınları İshak Sancak'ın yeri, gece görüşlü dron ve termal kamerayla belirlendi. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarının ardından 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Bursa'dan, memleketleri Erciş ilçesine Kurban Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelen Güleser Koç ile oğlu Selim Koç, gelini Süheyla Koç ve yakınları İshak Sancak, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Sahili'nde lastik bota binip, Van Gölü'ne açıldı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle gözden kaybolan 4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 kişinin lastik bota bindiği sahilde el fenerleriyle çalışma yaparken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de teknelerle, gece görüşlü dron ve termal kamerayla aramalarını sürdürdü. Kayıp 4 kişinin yeri, saat 02.00 sıralarında gece görüşlü dron ve termal kamerayla tespit edildi. Harekete geçen Jandarma Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, Adır Adası yakınlarında oldukları belirlenen Güleser Koç, Selim Koç, Süheyla Koç ve İshak Sancak'ı kurtarıp sahile getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından, 4 kişi de evlerine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Bodrum'da bayramda tüketilen su miktarı hayrete düşürdü!
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar Çekya-Türkiye maçını meydana kuru...
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar Çekya-Türkiye maçını meydana kuru...
        Lastik botla Van Gölü'ne açılan 4 kişiden haber alınamıyor
        Lastik botla Van Gölü'ne açılan 4 kişiden haber alınamıyor
        Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı
        Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı
        Van Gölü'nden 1 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı; hedef 5 milyo...
        Van Gölü'nden 1 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı; hedef 5 milyo...
        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor