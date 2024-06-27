Van Gölü'nde kaybolan 4 kişi, gece görüşlü dronla bulundu

VAN Gölü'ne lastik botla açılıp kaybolan Güleser Koç (70) ile oğlu Selim Koç (45), gelini Süheyla Koç (35) ve yakınları İshak Sancak'ın yeri, gece görüşlü dron ve termal kamerayla belirlendi. Yaklaşık 8 saat süren arama çalışmalarının ardından 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'dan, memleketleri Erciş ilçesine Kurban Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelen Güleser Koç ile oğlu Selim Koç, gelini Süheyla Koç ve yakınları İshak Sancak, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Sahili'nde lastik bota binip, Van Gölü'ne açıldı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle gözden kaybolan 4 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 kişinin lastik bota bindiği sahilde el fenerleriyle çalışma yaparken, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de teknelerle, gece görüşlü dron ve termal kamerayla aramalarını sürdürdü. Kayıp 4 kişinin yeri, saat 02.00 sıralarında gece görüşlü dron ve termal kamerayla tespit edildi. Harekete geçen Jandarma Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, Adır Adası yakınlarında oldukları belirlenen Güleser Koç, Selim Koç, Süheyla Koç ve İshak Sancak'ı kurtarıp sahile getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından, 4 kişi de evlerine gönderildi.