Evlat eylemine katılan ağabeyden kardeşine: Kanser hastası annemiz için gel teslim ol
VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 82'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı.
VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 82'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme, üniversitede okurken 12 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Fatih için katılan Abdullah Arslan, "Kardeşim gel teslim ol. Annem kanser hastası. Durumu hiç iyi değil. Sen gelirsen hakkını da sana helal eder" dedi.
DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 82'inci haftada da sürüyor. İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak’ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine, aileler slogan atarak tepkilerini dile getirdi.
'GEL TESLİM OL'
Eyleme, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'inci sınıfta okurken 12 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Fatih için katılan Abdullah Arslan, "2,5 yıldır kardeşim için eyleme katılıyorum, onun gelmesi için mücadele ediyorum. Annem İstanbul'da kanser tedavisi görüyor. Tedavisinden dolayı bu eyleme katılamıyor. Annemin tek isteği Fatih’in gelip bize kavuşması. Onun için kanser oldu. Kardeşimin kandırıp dağa kaçırdılar. Kardeşim kaçırılırken 21 yaşındaydı. O zamandan beri haber alamıyoruz. İnşallah sesimizi duyar. Kardeşim gel teslim ol. Annem kanser hastası. Durumu hiç iyi değil. Sen gelirsen hakkını da sana helal eder. Sizi kandırdılar, gel güvenlik güçlerine teslis ol. Orası senin yerin değil" dedi.
Eyleme Hakkari'den katılan Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın henüz 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum için mücadele veriyorum. 9 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Dağa götürdükleri oğlumu istiyorum. Oğlumu versinler, benim ciğerim yanıyor. Benim günüm gün gibi geçmiyor. Gece de gözüme uyku girmiyor." diye konuştu.
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