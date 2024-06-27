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        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi, 8 gündür aranıyor

        VAN Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:55
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        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi, 8 gündür aranıyor
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        VAN Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ı (22) arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

        Olay, 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kıyıda, teknelerle göl üzerinde, dalgıçlarla da göl içinde arama çalışması yürütüyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple 8 gündür yürütülen çalışmalarda şu ana kadar Hanalp'a ulaşılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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