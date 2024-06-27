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        Van'da sulama göletine giren Tarık Can, boğuldu

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde sıcak havadan bunalıp, sulama göletine giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Tarık Can Gezen'in (15) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:49 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:55
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        Van'da sulama göletine giren Tarık Can, boğuldu
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        VAN'ın İpekyolu ilçesinde sıcak havadan bunalıp, sulama göletine giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Tarık Can Gezen'in (15) cansız bedenine ulaşıldı. 

        Olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Değirmenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan Tarık Can Gezen, sıcak havadan bunalıp arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine girdi. Gölde kaybolan Gezen'in arkadaşları ailesine haber verdi. Çocuklarından haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, mahalle sakinleriyle birlikte sulama göletinin çevresinde arama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekibi de sulama göletinde arama çalışması yaptı. Yapılan aramada, Tarık Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin sudan çıkarılması sırasında aile gözyaşlarına boğulurken, cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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