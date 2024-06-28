İranlılar Van'da, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti

TÜRKİYE’de bulunan İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için 7 kentte sandık başına gitti. Van'daki İranlılar, Ticaret ve Sanayi Odası’nda kurulan sandıklarda oy kullanıyor.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası, ülkede seçim kararı alındı. 4 adayın yarıştığı 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için İran İslam Cumhuriyeti’nin yanı sıra yurt dışında bulunan İranlılar da oylarını kullanıyor. Türkiye'de yaşayan İranlılar da, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Trabzon ve Van'da kurulan 8 ayrı sandıkta oy kullanacak. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00'da sona erecek. Katılımın yoğun olması durumunda ise seçim süresinin uzayabileceği belirtildi.

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda kurulan sandıkta oy kullanan İranlılar, bu seçimde çok umutlu olduklarını söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İran İslam Cumhuriyeti’nde bugün çok önemli bir seçimin yapıldığını, bu seçim için Türkiye'de de 7 kentte kurulan 8 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığını, oda olarak da buna ev sahipliği yaptıklarını söyledi.