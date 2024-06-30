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        'Besmele-i Şerif' temalı hat sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da açıldı

        Albayrak Grubu'nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali'ne misafir oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:45
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        'Besmele-i Şerif' temalı hat sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da açıldı
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        Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. 'Besmele-i Şerif' temasında hazırlanan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, Van Hüsrev Paşa Camii’nde sanatseverleri ağırladı.

        Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Van durağında sergilendi. Festivale yoğun bir ilgi vardı. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’nin açılışına ise

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan , TGA Genel Müdürü İsmail Bütün,

        Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve hattat Menaf Nam katıldı.

        Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması 'Besmele-i Şerif' oldu. Sergi, günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

        13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmiş ve bu yıl da Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun ve Trabzon duraklarında ziyaretçilerini ağırlamıştı. Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatseverlerin pek çok hat eserinin fotoğrafını çekmesi ve hattatlardan bilgi almaları dikkat çekiyor.

        Van Hüsrev Paşa Camii'nde açılışı gerçekleşen Sergi, 17 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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