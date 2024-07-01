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        Van'da 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin lira idari para cezası

        VAN'dajandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulanırken, 272 araç da trafikten menedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:25
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        Van'da 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin lira idari para cezası
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        VAN'dajandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulanırken, 272 araç da trafikten menedildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları trafik denetimlerinde 42 bin 643 aracı sorguladı. 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulandı, 272 araç da trafikten menedildi. 16 sürücü belgesine geçici olarak el koyan ekipler, bin 866 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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