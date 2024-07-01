Van'da 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin lira idari para cezası

VAN'dajandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulanırken, 272 araç da trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında yaptıkları trafik denetimlerinde 42 bin 643 aracı sorguladı. 2 bin 82 sürücüye 4 milyon 714 bin 253 lira idari para cezası uygulandı, 272 araç da trafikten menedildi. 16 sürücü belgesine geçici olarak el koyan ekipler, bin 866 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.