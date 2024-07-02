Van'da 2,5 ayda 69 ton inci kefali ele geçirildi; kaçak avcılara 2,2 milyon lira ceza kesildi

VANGölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara geçen inci kefalleri, yumurtalarını bırakıp, yeniden göle döndü. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında süren göç yolculuğunda, yavru inci kefallerinin de annelerinin izinden göle dönüş yolculuğu devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 2,5 ayda yapılan denetimlere ilişkin, "Denetimlerde 16 tonu canlı olmak üzere toplam 69 ton inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar yaşam alanları olan sulara iade edildi. Kaçak avcılık yapan 185 kişiye de yaklaşık 2 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 bin 300 metre uzunluğunda ağ ile 180 diğer ağ malzemelerine de el konuldu" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor. Tuzlu ve sodalı suda yaşayabilen inci kefalleri, bu dönemde neslini sürdürmek için gölden çıkıp, tatlı sulara göç ediyor. Su akışının tersine yüzerek tatlı sulara geçen inci kefalleri, yumurtalarını bırakıp, yeniden göle dönüyor. Daha sonra yavru inci kefalleri de annelerinin izinde göle dönüp, yolculuğunu tamamlıyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, tatlı su kaynaklarında 7/24 denetimlerde bulunuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin üreme göçünün gerçekleştirdiği İpekyolu ilçesindeki Akköprü Deresi'nde denetim yaptı.

'HALKIMIZIN DAHA BİLİNÇLENDİĞİNİ GÖRDÜK' Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yavru inci kefallerinin annelerinin izinden göle geri dönüş yaptığını söyledi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleri ile 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılarla mücadele ettiklerini belirten Demir, "Denetimlerde 16 tonu canlı olmak üzere toplam 69 ton inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar yaşam alanları olan sulara iade edildi. Kaçak avcılık yapan 185 kişiye de yaklaşık 2 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 bin 300 metre uzunluğunda ağ ile 180 diğer ağ malzemelerine de el konuldu. İnci kefalinin korunması için yasak süresi boyunca denetimlerde bulunuyoruz. Yasak başlamadan önce balığın korunması için eğitimler verildi, bu konuda vatandaşlar bilinçlendirildi. Komisyon toplantıları yapıldı ve bu toplantılarda alınan kararlar sahada uygulandı. Kaçak avcılara yönelik müdahaleler yapıldı. Bu yılki denetimlerde halkımızın daha da bilinçlendiğini gördük. Hatta kaçak avcılık yapanlara, vatandaşların müdahale ettiğine de şahit olduk. Bu da bizi sevindirdi" dedi.