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        Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı: 3 ağır yaralı

        VAN-Başkalekara yolu kenarındaki çukura girip istinat duvarını aşan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:05
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        Kara yolundaki çukura giren otomobil, istinat duvarını aştı: 3 ağır yaralı
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        VAN-Başkalekara yolu kenarındaki çukura girip istinat duvarını aşan otomobildeki 3 kişi, ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Van-Başkale karayolu Bebleşin mevkisinde meydana geldi. Başkale'den Van istikametine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, sürücünün yol kenarındaki çukura girip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki istinat duvarını aştı. Çevreden geçenlerin haber vermesi ile kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Van'daki hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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