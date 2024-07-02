Bahçesaray'da yayla yolunda karla mücadele

VAN'da, kış mevsiminde yağan kar ve inen çığlar nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesindeki yayla yolunun açılması için, Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma başlattı. İnen çığlar nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan ve mahalleye gelen sulama suyu borularının üzerini de kapatan kar kütleleri, iş makineleriyle temizleniyor.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, Van'da rakımı yüksek yaylalarda karla mücadele çalışması devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kışın yağan kar ve düşen çığlar nedeniyle kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinin Avağerük Yayla yolunda kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, düşen çığlardan dolayı kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışma yürütürken, çığ kütleleri altında kalan sulama kanalları da açıldı. Çatbayır’da yaşayan vatandaşlar, yayla yolunda çalışma başlatan Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti.