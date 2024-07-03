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        Van Kültür Yolu Festivali'nde Berdan Mardini sahne aldı

        VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Berdan Mardini, dün akşam konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:30
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        Van Kültür Yolu Festivali'nde Berdan Mardini sahne aldı
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        VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Berdan Mardini, dün akşam konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Mardini birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı, Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında; 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 30'dan fazla noktada, 500'ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek ve 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 3'üncü günde de farklı noktalarda konser, sergi ve söyleşilerle devam etti.

        'EMEĞİ GEÇENLERE GÜÇLÜ ALKIŞ'

        Bu kapsamda dün akşam Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda şarkıcı Berdan Mardini konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Mardini birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konser, gece geç saatlere kadar devam etti. Berdan Mardini, Van'ı çok sevdiğini belirterek, "Van'a uzun yıllar önce gelmiştim, bu kadar güzel bir coşkuyla karşılandığım için çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese güçlü bir alkış gelsin" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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