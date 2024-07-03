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        Van'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında tekne turu düzenlendi

        VAN'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlar için tekne ile ücretsiz Van Gölü turu düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:10
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        Van'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında tekne turu düzenlendi
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        VAN'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlar için tekne ile ücretsiz Van Gölü turu düzenlendi.

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Tatvan Liman Başkanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğinde Edremit Marinasında tören düzenlendi. Törene Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Taner Cavaklı, Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Van Temsilcisi Nevzat Aydın, polis ve sahil güvenlik personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından Van Gölü açıklarına şehitler için çelenk bırakıldı. Etkinlikler kapsamında vatandaşlara ücretsiz Van Gölü turu düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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