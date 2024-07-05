Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Kültür yolu Festivali' mesajı

VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği mesajında festivalin Van'ın gelişen yüzünün sembolü olacağına inandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Festival kapsamında farklı noktalarda 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6’ncı gününde İpekyolu ilçesinde İl Halk Kütüphanesi Konferans salonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın moderatörlüğünde Mehmet Nesim Doru, Ali Karadeniz, M. Halit Yalçın, Abdulhadi Timurtaş'ın katılımları ile Klasik Kürtçe Edebiyat ve Kürtçenin Şaheserleri etkinliği ile devam etti. Etkinlikte aralarında Molla Ahmed-i Cezîrî Dîvânı, Fakî-yi Teyran Dîvânı, Molla Hüseyin El Bateyi'nin Bateyî Mevlidi (Mewlûda Nebî), Hakkârili Pertev Bey Dîvânı, Seyfü'l-mülûk ve Bediü'l-Cemâl Destanı ile Dîwana Şêxê Meczûb gibi önemli eserlerin yer aldığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan 13 önemli klasik Kürtçe edebiyat eseri tanıtıldı.