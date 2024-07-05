Sanatçı Aydın Aydın, konserine gelen İranlı turistleri coşturdu

VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, sahne aldı. Yoğun ilginin olduğu konsere katılan İranlı turistler, sanatçı Aydın'ın seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde dans edip, halay çekti. Zaman zaman davul çalan Aydın, turistlerle dans etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı, Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında; 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında farklı noktalarda 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak.