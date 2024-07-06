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        Şarkıcı Bengü'nün konseri sonrası sahneye pet şişe fırlattılar

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Van'da şarkıcı Bengü'nün konseri sonrası bazı seyirciler sahneye pet şişe fırlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:18 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:20
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        Şarkıcı Bengü'nün konseri sonrası sahneye pet şişe fırlattılar
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali’nde dün akşam Van’da şarkıcı Bengü’nün konseri sonrası bazı seyirciler sahneye pet şişe fırlattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6'ıncı durağı Van'da etkinlikler devam ediyor. Festival kapsamında dün akşam şarkıcı Bengü, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi. Yoğun katılımın olduğu konserde Bengü sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı Bengü, “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek konserini sonlandırdı. Bengü’nün konser alanını terk etmesinin ardından bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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