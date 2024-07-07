Van'da 5 katlı mağazada yangın

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi’ndeki Ali Kemal İrtegün'e ait 5 katlı giyim mağazasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mağazadan duman yükseldiğini görenler, 112’yi aradı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesine bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mağazanın birinci katından yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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