Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu

VAN'dakısa süreli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Yağışta bazı rögarlar da taşarken, belediye ekipleri çalışma başlattı.