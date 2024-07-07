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        Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu

        VAN'dakısa süreli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:55
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        Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu
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        VAN'dakısa süreli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu.

        Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanakla kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçakları altında korunmaya çalıştı. Yağışta bazı rögarlar da taşarken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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