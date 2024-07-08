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        Van Kültür Yolu Festivali, Ferhat Göçer konseriyle sona erdi

        KÜLTÜR Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali'nin son gününde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:40
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        Van Kültür Yolu Festivali, Ferhat Göçer konseriyle sona erdi
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        KÜLTÜR Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali'nin son gününde şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı. Sahnesinin bir geleneği olarak her şehirde seyirci performans sınavı yapan Göçer, şarkısına eşlik eden hayranlarının sesini ölçtürdü ve 119 desibel ile rekorun Van'da olduğunu açıkladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl dahil olan Van Kültür Yolu Festivali'nin son gününde, şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi. Atatürk Kültür Parkı'ndaki konserde on binlerce Vanlıya muhteşem bir gece yaşatan Göçer, ‘Evlerinin Önü Boyalı Direk’ türküsünde davul çaldı. Vanlı hayranlarının sahneye attığı gülü alan Ferhat Göçer, “Bu çiçeği bu festivalde sahneye çıkan bütün sanatçı arkadaşlarım adına alıyorum" dedi. Seyirciler arasındaki küçük Lina'nın doğum gününü kutlayan Göçer, Sümeyye adındaki genç kızın da evlilik teklifi alacağının müjdesini paylaştı.

        Sahnesinin bir geleneği olarak her şehirde seyirci performans sınavı yapan Ferhat Göçer, şarkısına eşlik eden hayranlarının sesini ölçtürdü ve 119 desibel ile rekorun Van'da olduğunu açıkladı. 9 gün boyunca binlerce etkinliğin ve konserlerin düzenlendiği Van Kültür Yolu Festivali, Ferhat Göçer konseriyle sona erdi.

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