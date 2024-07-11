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        Vanlı balıkçılar yeni sezon için teknelerini suya indirdi

        DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağının bitmesine sayılı günler kalırken, 3 aylık dönemde teknelerinin bakım ve onarımlarını yapan balıkçılar teknelerini suya indirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:25
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        Vanlı balıkçılar yeni sezon için teknelerini suya indirdi
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        DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağının bitmesine sayılı günler kalırken, 3 aylık dönemde teknelerinin bakım ve onarımlarını yapan balıkçılar teknelerini suya indirdi.

        Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Bölgede 20 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin koruma tedbirleri kapsamında üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. İnci kefalleri bu süre içinde üremek için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara göç ediyor. Göç sırasında kefallerin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzmesi ilgi çekiyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor.

        İnci kefali için uygulanan 3 aylık av yasağı döneminde Vanlı balıkçılar da teknelerini karaya çıkartıp, bakım ve onarımlarını yapıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yıl boyu yıpranan tekneler tek tek boyanıp, balıkçı ağları da kontrolden geçiriliyor. Av yasağının bitmesine sayılı günler kalırken, bakım ve onarımdan geçen balıkçı tekneleri de tekrar vinçlerle suya indirildi.

        Geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çıkla, bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Çıkla, "Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı döneminde biz de havaların ısınmasıyla birlikte teknelerimizi karaya çıkardık. Van Gölü'nün suyunda yıpranan teknelerimizi boyadık, tamirden geçirdik. Şimdi de yine vinçlerle suya indirdik. Av yasağının bitmesiyle birlikte artık göle açılacağız. Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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