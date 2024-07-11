Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da evlat eylemine katılan anneden oğluna: Sensiz dayanamıyorum

        VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 83'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da evlat eylemine katılan anneden oğluna: Sensiz dayanamıyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'dadağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 83'üncü haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, sloganlar attı. Eyleme Hakkari'den katılan Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumu versinler, başka bir şey istemiyorum. Oğlum Hamza sensiz dayanamıyorum" dedi.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 83'üncü haftada da sürüyor. İpekyolu ilçesindeki Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte aileler, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. DEM Parti il binası önünde açılan müzik sesine, aileler slogan atarak tepkilerini dile getirdi. Polis, bina önünde önlem aldı.

        Eyleme Hakkari'den katılan Zümrüt Salim, oğlu Hamza'nın 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum için mücadele veriyorum. 9 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Oğlumu versinler, başka bir şey istemiyorum. Oğlum Hamza sensiz dayanamıyorum. Hafızlık okuyordu, dağa kaçırdılar. Onun için gece de gözüme uyku girmiyor" dedi.

        Fatma Tekyurt ise kızı Hande'nin 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ricada bulunmak istiyorum. Bütün anneler için bu çağrıyı yapıyorum. En kısa sürede çocuklarımıza kavuşmamızı sağlasın. Ricamız budur, artık çocuklarımızı çok merak eder hale geldik. Hiçbir haber alamıyoruz. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Kızıma da sesleniyorum. Pişman olup, gelsin, teslim olsun. Gerçekten oradan bir şey çıkmaz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Van'da "Gezi ve Fotoğraf Günleri" etkinliği başladı
        Van'da "Gezi ve Fotoğraf Günleri" etkinliği başladı
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidinin hatırası, isminin...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidinin hatırası, isminin...
        Vanlı balıkçılar yeni sezon için teknelerini suya indirdi
        Vanlı balıkçılar yeni sezon için teknelerini suya indirdi
        Van'da yol kenarında ceset bulundu
        Van'da yol kenarında ceset bulundu
        Van'da belediyede görevine son verilen işçinin işe iadesine karar verildi
        Van'da belediyede görevine son verilen işçinin işe iadesine karar verildi
        Hakkari'de 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 23 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi