Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssü Tuşba ilçesindeki Van Gölü olarak saptadığı deprem, saat 23:19'da meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremi hissedenler kısa süre panik yaşadı.

VAN Gölü'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, Van'ın ilçelerinde de hissedildi.

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