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        Van'da otomobil su kanalına uçtu; baba ve oğlu öldü

        VAN'ın Edremit ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Bilal Korkmaz ile oğlu Ömer Korkmaz (15) hayatını kaybetti, diğer çocuğu Muhammed Korkmaz (17) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:50
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        Van'da otomobil su kanalına uçtu; baba ve oğlu öldü
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        VAN'ın Edremit ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Bilal Korkmaz ile oğlu Ömer Korkmaz (15) hayatını kaybetti, diğer çocuğu Muhammed Korkmaz (17) yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Edremit ilçesindeki hidroelektrik santralinin yakınlarında meydana geldi. Gevaş yönünden Van'a giden Bilal Korkmaz’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili, su kanalına uçtu. Bilal Korkmaz ve yanındaki çocuğu Ömer hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer oğlu Muhammed Korkmaz ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sudan Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer’in cansız bedenini çıkardı. Yaralanan Muhammed Korkmaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer’in cenazeleri ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kanala uçan otomobil vinçle çıkartılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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