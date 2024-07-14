Van Gölü'nde kaybolan 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

VANGölü'ne serinlemek için giren 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ile Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenleri bulundu, kayıp Ramazan Babat (21) ekipler tarafından aranıyor.

Van'da serinlemek isteyen Müslüm Ülgen, Serhat Elçi ve Ramazan Babat, öğle saatlerinde Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne girdi. 3 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılınca çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yaparken, dalgıçlar 3 arkadaşın kaybolduğu bölgede 25 metreye kadar dalış gerçekleştirdi. Çalışmalarda ayrıca İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Müslüm Ülgen ile Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp Ramazan Babat'ı arama çalışmaları sürüyor. Cenazeler, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderilecek.