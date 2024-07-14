Van Gölü'nde kaybolan 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

KAYIPBABAT'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van Gölü'ne serinlemek için giren 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ile Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenleri bulundu, kayıp Ramazan Babat'ı (21), arama çalışmaları ise devam ediyor. Cansız bedenleri bulunan iki arkadaşın cenazeleri, otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Polis, AFAD ve İtfaiye dalgıçları da, Ramazan Babat'ın kaybolduğu bölgede 25 metre derinliğe kadar dalış yaptı.