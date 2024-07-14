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        Van Gölü'nde kaybolan 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (2)

        KAYIPBABAT'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORVan Gölü'ne serinlemek için giren 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ile Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenleri bulundu, kayıp Ramazan Babat'ı (21), arama çalışmaları ise devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:30
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        Van Gölü'nde kaybolan 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
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        KAYIPBABAT'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Van Gölü'ne serinlemek için giren 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ile Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenleri bulundu, kayıp Ramazan Babat'ı (21), arama çalışmaları ise devam ediyor. Cansız bedenleri bulunan iki arkadaşın cenazeleri, otopsi işlemleri için adli tıpa gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Polis, AFAD ve İtfaiye dalgıçları da, Ramazan Babat'ın kaybolduğu bölgede 25 metre derinliğe kadar dalış yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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