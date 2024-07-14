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        Van Gölü'nde kaybolan 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

        2KİLOMETRE YÜZEREK HAYATTA KALAN BABAT'I BALIKÇI TEKNESİ FARK ETTİVan Gölü'ne serinlemek için giren ve kaybolduktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin arama çalışması yaptığı Ramazan Babat'ı (21), yaklaşık 2 kilometre açıkta balıkçı teknesi tarafından fark edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:20
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        Van Gölü'nde kaybolan 3 arkadaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
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        2KİLOMETRE YÜZEREK HAYATTA KALAN BABAT'I BALIKÇI TEKNESİ FARK ETTİ

        Van Gölü'ne serinlemek için giren ve kaybolduktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin arama çalışması yaptığı Ramazan Babat'ı (21), yaklaşık 2 kilometre açıkta balıkçı teknesi tarafından fark edildi. Aşırı yorgun olduğu gözlenen Babat, balıkçı teknesine alındıktan sonra ekiplere haber verildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Babat'ı alarak kıyaya getirdi. Sedyeye alınan Babat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürülerek tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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