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        15 Temmuz şehidi polis memuru için hazırladığı afişle Van semalarında uçtu

        ANTALYA Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Vanlı polis memuru Halil Hamuryen (36) için hazırladığı afişle Van Gölü üzerinde uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:05
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        15 Temmuz şehidi polis memuru için hazırladığı afişle Van semalarında uçtu
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        ANTALYA Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Vanlı polis memuru Halil Hamuryen (36) için hazırladığı afişle Van Gölü üzerinde uçtu.

        FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'da anıldı. Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için şehit polis Halil Hamuryen'in afişini yaptırıp Van Gölü semalarında uçuş gerçekleştirdi. Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanıs’ta yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştiren Göller, farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

        Yaklaşık 10 yıldır Van bölgesinde yamaç paraşütü yaptığını belirten Göller, "Bu yıl da 15 Temmuz' da yaşanan darbe girişimine dikkat çekmek için 15 Temmuz şehidi Ercişli hemşehrimiz Halil Hamuryen'in afişini yaptırıp, yamaç paraşütü ile Van Gölü semalarında uçtum. Amacım 15 Temmuz darbesine dikkat çekmek. Ben de bir gazi olarak şehitlerimizin acısını içimde hissettim. Umarım bir daha böyle acı olaylar yaşamayız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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