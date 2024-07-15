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        Başhekim Prof. Dr. Karaman: Boğulma vakaları arttı

        VAN Gölü'ne giren ve kaybolduktan sonra balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarılan Ramazan Babat'ın (21), hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:35
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        Başhekim Prof. Dr. Karaman: Boğulma vakaları arttı
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        VAN Gölü'ne giren ve kaybolduktan sonra balıkçı teknesi tarafından fark edilerek kurtarılan Ramazan Babat'ın (21), hastanedeki tedavisi devam ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Baş Hekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle son 2-3 haftadır 20 yaşın altındaki kişilerde boğulma vakalarında artış olduğuna dikkat çekti.

        Dün Van Gölü'ne giren Müslüm Ülgen, Serhat Elçi (34) ve Ramazan Babat (21), bir süre sonra akıntıya kapılınca çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yaparken, dalgıçlar 3 kişinin kaybolduğu bölgede 25 metreye kadar dalış gerçekleştirdi. Çalışmalarda ayrıca İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Müslüm Ülgen ile Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaşılırken, ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede Ramazan Babat, yaklaşık 2 kilometre açıkta balıkçı teknesi tarafından fark edildi. Aşırı yorgun olduğu gözlenen Babat, balıkçı teknesine alındıktan sonra ekiplere haber verildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Babat'ı alarak kıyaya getirdi. Sedyeye alınan Babat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürülerek tedaviye alındı.

        ‘AKCİĞER ÖDEMİ MEVCUT’

        YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Babat'ın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Dün gelen hastamız 21 yaşlarında ve gölde açıklarda bulunmuş. Hasta acile geldiğinde şuuru yerindeydi. Hastaya gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yoğun bakım ihtiyacı yoktu ve şu an serviste tedavisi devam ediyor. Hasta ilk geldiğinde vücut ısısı düşmüştü. Solunum yollarının suyun altında kalmasına bağlı olarak ilk etapta hava yollarının kasılması su altındaki stresin meydana getirdiği olayların tetiklenmesiyle sonrasında ciddi miktarda su yutula biliniyor. Dolayısıyla hastanın yuttuğu suya bağlı olarak akciğer ödemi mevcut. Fakat çok ağır değil. Şu an hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Gerekli bütün müdahaleleri yapılıyor" dedi.

        ‘YARIM SAAT SUYUN ALTINDA KALAN ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA’

        Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için gölet, nehir veya göle girdiğini belirten Başhekim Karaman, son 2-3 haftadır boğulma vakalarının arttığına dikkat çekti. Başhekim Karaman, "Bazen istemediğimiz olaylar gelişiyor. Yine dün Özalp'te 12 yaşlarındaki bir çocuk yarım saat suyun altında kaldıktan sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kadar müdahale edilerek getiriliyor. O da yoğun bakımda takibi yapılıyor. Özellikle boğulma vakalarına baktığımızda genellikle 20 yaş altında. Bazen boğulma vakaları ölümle sonuçlana biliniyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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