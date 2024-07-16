Vanlı balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını göle attı

VANGölü'ne geri dönen inci kefalleri için konulan av yasağı, sona erdi. Balıkçılar, 3 aylık aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp, "Vira bismillah" dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak çok daha değerli hale gelecek. Bizler yeter ki balığı koruyalım" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor. Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefalleri, bölge turizmine katkı sunuyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu av yasağı döneminde teknelerini karaya çıkartıp, bakım ve onarımını yapıp, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Balıkçılar, 3 aylık aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp, "Vira bismillah" dedi.

'İNCİ KEFALLERİ ARTIK VAN GÖLÜ'NE DÖNDÜ' Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 90 günlük sürenin artık sona erdiğini belirterek, "İnci kefalleri artık Van Gölü'ne döndü. Şimdi balıkçılar heyecanla, umutla bekledikleri inci kefalleri ile Van Gölü'nde tekrardan bir araya gelecek. Bu süre içinde tekneler karaya çekildi. Bakım ve onarımları yapıldı. Ve umutla yeni sezona başlangıç yapılıyor. Ve ümit ediyorum ki bu sene balıkçılar geçen yıllarda olduğu gibi yine ağları dolu dolu gelir. İnci kefali Van Gölü'nde yaşayan endemik bir balık türüdür. Neslini devam ettirebilmesi için diğer canlılarda olduğu gibi üremesi gerekiyor" diye konuştu.