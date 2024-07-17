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        10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğuldu

        VAN'da serinlemek için Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki Ferman Çanak, boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:25
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        10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğuldu
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        VAN'da serinlemek için Van Gölü'ne giren 10 yaşındaki Ferman Çanak, boğuldu.

        Olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren Ferman Çanak, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, bir vatandaş göle atlayarak küçük çocuğu sudan çıkardı. İhbarla gelen ekipler, Çanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi sonrası cenaze, Ferman'ın ailesinin yaşadığı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mazıllı mezrasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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