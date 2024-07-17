10 yaşındaki Ferman, Van Gölü'nde boğuldu

Olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Van Gölü'ne giren Ferman Çanak, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, bir vatandaş göle atlayarak küçük çocuğu sudan çıkardı. İhbarla gelen ekipler, Çanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki otopsi sonrası cenaze, Ferman'ın ailesinin yaşadığı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mazıllı mezrasında toprağa verildi.

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